«Оставляла след из комков волос»: «Мисс России» призналась, что борется с облысением

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-30T08:42:25+03:00

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Откровенный пост «Мисс России» Эльмира Абдразакова выложила в своем «Инстаграме». Девушка, видимо, хотела прорекламировать врача-трихолога, а в итоге призналась подписчикам: у нее настолько сильно выпадают волосы, что пришлось обращаться к врачу.

— Около полугода назад у меня был сильный стресс, связанный с личными переживаниями, 6 планет в скорпионе время от времени дают о себе знать. После этого у меня начали очень сильно выпадать волосы, на что я не особо обращала внимание, списав все на зиму, приближающийся авитаминоз и нехватку витаминов,- рассказала о своей проблеме одна из самых красивых девушек страны. — Пару раз, когда я приходила с распущенными волосами к друзьям в гости, надо мной начали подшучивать, мол: «Эльмира, ты как истинная женщина, оставляешь после себя огромный след». Правда, след был, в виде комков волос.

Проблемы становились все сильнее, и без помощи медиков уже было не обойтись.

— С диагнозом вас пока не буду знакомить, но запомните: не ждите, когда ситуация доходит до края и усугубляется, лучше сразу обращаться к профессионалам и не затягивать, — предупредила Эльмира.

Напомним, Эльмира Абдразакова переехала с мамой из Казахстана в Междуреченск, когда ей было три года. В марте 2013 года девушка, будучи студенткой Сибирского государственного университета путей сообщения (училась она на факультете мировой экономики) завоевала титул «Мисс Россия 2013». Также красавица постоянно радует свох подписчиков новыми фото из своей жизни. Так недавно девушка сделала честное селфи без макияжа с герпесом на губах.

ИСТОЧНИК KP.RU