Водители погибли, трое пассажиров пострадали: под Новосибирском столкнулись две Toyota Camry

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-30T07:18:50+03:00

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На месте ДТП погибли два человека, есть пострадавшие.

— В четверг, 30 мая в 6:10 утра водитель за рулем «Тойота Камри» ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону города Новосибирска, и на 1166-м километре трассы столкнулся с другой «Тойота Камри», ехавшей во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии, на месте погибли оба водителя: 49-ти и 32-ух лет. Еще три пассажира: женщина и двое мужчин с различными травмами доставлены в больницу.

— На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

По словам очевидцев аварии в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», «Тойоты» были 22 и 54 регионов. В больницу Барабинска попали два пассажира из алтайской «Камри» (женщина 1984 года рождения и мужчина 1975), и один из новосибирской — мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU