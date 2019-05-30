Пугаться перестали: камышовые котята показались посетителям зоопарка
Маленькие котята совсем недавно стали выходить в вольер на улицу на радость посетителям зоопарка.
Один из котиков похож на маму, другой - на папу. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
— В семействе камышовых котов недавно случилось пополнение — родились два котенка. В первые недели жизни малыши не покидали укрытия и никому не показывались. Сейчас они подросли, и мама стала позволять им прогулки. С каждым днем они проводят на улице все больше времени: играют друг с другом и всячески активничают, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Котята имеют разный окрас: один похож на маму, шерсть у него серо-песочного цвета. Другой — черный, как папа, который переехал в зоопарк в 2015 году из Франции. В зоопарке отметили, что камышовые коты бывают такого окраса, но черные особи встречаются редко. А для зоопарка самец по имени Шензен (Нуар) стал первым черным хаусом в коллекции камышовых котов.
Самец по имени Шензен приехал в новосибирский зоопарк из Франции. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
ИСТОЧНИК KP.RU