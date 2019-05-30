«Показалось, что он даже задремал»: новосибирцев рассмешил вставший на голову водитель маршрутки

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-30T05:58:26+03:00

Водители маршрутных такси разминаются перед дорогой. Стоп-кадр с видео: instagram.com/instact54.

В Новосибирске, на одной из конечных остановок, водители маршрутных такси устроили разминку перед дорогой

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Водители маршрутки удивили прохожих своей физической подготовкой: один встал на голову, а другой устроил приседания.

— Почему весь мир восхитился Ван Дамму, проехавшему на шпагате меж двух фур? Потому что никто не видел, как на конечной, возле аэропорта, разминаются водители новосибирских маршруток! — подписал видео автор в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме.

Пользователи соцсетей по достоинству оценили «спортивное» поведение водителей и поддержали их. Вот что они пишут в комментариях:

— Я только с ним буду ездить!

— Мне показалось, что он даже задремал.

— А может это Ванн-Дамм?

— Обычная поза в йоге.

— Приятно смотреть на таких людей.

— Мужики красавцы, пример!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711815" frameborder="0"></iframe> Новосибирцев рассмешил вставший на голову водитель маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU