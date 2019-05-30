«Показалось, что он даже задремал»: новосибирцев рассмешил вставший на голову водитель маршрутки
Водители маршрутки удивили прохожих своей физической подготовкой: один встал на голову, а другой устроил приседания.
— Почему весь мир восхитился Ван Дамму, проехавшему на шпагате меж двух фур? Потому что никто не видел, как на конечной, возле аэропорта, разминаются водители новосибирских маршруток! — подписал видео автор в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме.
Пользователи соцсетей по достоинству оценили «спортивное» поведение водителей и поддержали их. Вот что они пишут в комментариях:
— Я только с ним буду ездить!
— Мне показалось, что он даже задремал.
— А может это Ванн-Дамм?
— Обычная поза в йоге.
— Приятно смотреть на таких людей.
— Мужики красавцы, пример!
Новосибирцев рассмешил вставший на голову водитель маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU