«А кто-то ждет свой бигмак и баскет»: пара доставщиков еды устроила романтик на детской площадке
В Новосибирске заметили очередную влюбленную парочку доставщиков еды. В этот раз и парень, и девушка работают на одну службу — Delivery Club.
— Работа любви не помеха, — так подписал видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме. При этом у автора отличное чувство юмора, поскольку он не поленился и наложил на видео романтическую музыку и спецеффекты — сердечко. Новосибирцы тоже перевели увиденное в шутку. Вот что они пишут:
— И пусть весь мир подождет.
— Всегда можно устроить романтический ужин.
— А кто-то ждет свой бигмак и баскет.
— Теперь понятно, почему так долго.
— Главное чтобы сумки не перепутали свои.
Отметим, что это уже не первый случай, когда горожане наблюдают пары, работающие в службах доставки еды по городу. Так этой зимой сибиряков растрогали влюбленные из конкурирующих фирм: «Яндекс.Еда» и Delivery Club, однако это не помешало их личному счастью. Когда об их чувствах узнали в компании одного из работников, паре решили подарить романтическую путевку в Париж.
Пара доставщиков еды устроила романтик на детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU