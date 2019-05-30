2019-05-30T05:47:53+03:00
Общество

«А кто-то ждет свой бигмак и баскет»: пара доставщиков еды устроила романтик на детской площадке

Вместо того чтобы разносить по городу еду, парочка качалась на качелях на детской площадке
Надежда ЯРКОВА
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Влюбленные нашли время и погулять, и покачаться на качелях. Стоп-кадр с видео: instagram.com/instact54.Влюбленные нашли время и погулять, и покачаться на качелях. Стоп-кадр с видео: instagram.com/instact54.
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В Новосибирске заметили очередную влюбленную парочку доставщиков еды. В этот раз и парень, и девушка работают на одну службу — Delivery Club.

— Работа любви не помеха, — так подписал видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме. При этом у автора отличное чувство юмора, поскольку он не поленился и наложил на видео романтическую музыку и спецеффекты — сердечко. Новосибирцы тоже перевели увиденное в шутку. Вот что они пишут:

— И пусть весь мир подождет.

— Всегда можно устроить романтический ужин.

— А кто-то ждет свой бигмак и баскет.

— Теперь понятно, почему так долго.

— Главное чтобы сумки не перепутали свои.

Отметим, что это уже не первый случай, когда горожане наблюдают пары, работающие в службах доставки еды по городу. Так этой зимой сибиряков растрогали влюбленные из конкурирующих фирм: «Яндекс.Еда» и Delivery Club, однако это не помешало их личному счастью. Когда об их чувствах узнали в компании одного из работников, паре решили подарить романтическую путевку в Париж.

Пара доставщиков еды устроила романтик на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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