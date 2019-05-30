2019-05-30T04:15:34+03:00
Происшествия

Нашли в Москве: подросток из Новосибирска убил мигранта и четыре года скрывался

На момент совершения убийства обвиняемый был еще несовершеннолетним
Надежда ЯРКОВА
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Парень на момент совершения преступления был несовершеннолетним.Парень на момент совершения преступления был несовершеннолетним.Фото: Виктория МИНАЕВА
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20-летний житель Новосибирска пойдет под суд за убийство мигранта, которое он совершил из-за национальной ненависти и вражды.

— Следствию стало известно, что 16 февраля 2015 года вечером молодой человек находился рядом с домом по улице Гоголя в Центральном районе. Увидев на улице незнакомого мужчину неславянской национальности, парень решил убить его. Он нанес не менее 3 ударов колюще-режущим предметом в грудь, от которых мужчина, как позже выяснилось, приехавший в Новосибирск из Кыргызской Республики, умер в больнице. Обвиняемый, после совершения убийства, скрылся с места преступления, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Чтобы установить личность преступника, экспертами-криминалистами было проведено большое количество молекулярно-генетических экспертиз, допрошены многочисленные свидетели. Лишь в январе 2019 года после проведенной геномной экспертизы удалось установить и задержать новосибирца, который на тот момент находился в Москве. Свою вину в ходе следствия обвиняемый не признал.

— Однако, благодаря проведенным криминалистическим экспертизам, были получены доказательства его причастности к убийству. Парню предъявлено обвинение по статье — убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти и вражды, — отметили в ведомстве, добавив, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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