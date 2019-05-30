Погода на день в Новосибирске: 30 мая будет дождь

СЕГОДНЯ 03:32 2019-05-30T03:35:57+03:00

Сегодня в городе будет дождь и грозы. Фото: Даба ДАБАЕВ

Синоптики обещают сегодня теплую, но пасмурную и дождливую погоду

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На смену аномальной жаре в город пришла умеренно теплая погода с дождями и грозами.

— В четверг, 30 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 13-15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем по юго-западу в отдельных районах дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 15-20 градусов, местами до плюс 25 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают дождливую погоду с температурой до плюс 19 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. Такая относительно теплая погода с осадками сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU