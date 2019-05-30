2019-05-30T03:35:57+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 30 мая будет дождь

Синоптики обещают сегодня теплую, но пасмурную и дождливую погоду
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет дождь и грозы.Сегодня в городе будет дождь и грозы.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

На смену аномальной жаре в город пришла умеренно теплая погода с дождями и грозами.

— В четверг, 30 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 13-15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем по юго-западу в отдельных районах дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 15-20 градусов, местами до плюс 25 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают дождливую погоду с температурой до плюс 19 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. Такая относительно теплая погода с осадками сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара сменится дождями: сколько еще продлится тепло в Новосибирске?
Это — месть! Циничная студентка меда обвинила бывшую подругу в публикации компромата
Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка
Новосибирские военные получили однокомнатные квартиры площадью до 61 «квадрата»
Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее
Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне
«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»
«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики
Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом
«Откровенная ложь»: ГУФСИН опровергло информацию о давлении на 17-летнюю беременную
«Джек Воробей уже не тот»: дедушка-пират удивил пассажиров метро
Ассоциация руководителей отмечает юбилей — 30 лет
Сработали подушки безопасности: в Новосибирске «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой
Надавили на девочку: 17-летнюю сибирячку заставили отказаться от ребенка в тюрьме
Кофеклептоманы активизировались
«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода
Выстрелил охраннику в рот: новосибирец отправился в колонию через 20 лет после преступления
Погода на день в Новосибирске: 29 мая будет по-летнему жарко
В Новосибирске девочка разбилась насмерть на заброшенной стройке
Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»
«Родники» и МЖК получат новые электросети
«Просим взять под личный контроль»: новосибирские медики обратились к Бастрыкину с просьбой защитить бердского врача
«Маленький чемпион»… в кубе: за победой побегут тройняшки
«Просто она нападает на детей»: хозяева сдали в приют породистую кошку
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»