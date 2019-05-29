Жара сменится дождями: сколько еще продлится тепло в Новосибирске?

СЕГОДНЯ 19:53 2019-05-29T19:53:07+03:00

Синоптики рассказали о том, сколько еще продлится тепло в Новосибирске

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Сибиряки, порадовавшиеся почти летней погоде в среду, гадают: сколько еще продлится тепло в Новосибирске? Ответ метеорологов, увы, горожан не порадует: в последние дни мая в город придут дожди и похолодание.

- В четверг, 30 мая, днем будет плюс 15 - плюс 20 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 20 - плюс 22 градуса), ночью похолодает до плюс 10 - плюс 15 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидаются грозы и град, возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В пятницу, 31 мая, воздух днем прогреется до плюс 16 - плюс 21 градуса, и опять метеорологи прогнозируют дожди. Примерно такая же погода ожидается и в первый день лета: немного потеплеет до плюс 18 - плюс 23 градусов, но снова синоптики обещают грозы. Так что не забывайте брать с собой зонтики!

ИСТОЧНИК KP.RU