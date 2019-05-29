Это — месть! Циничная студентка меда обвинила бывшую подругу в публикации компромата

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-29T19:30:23+03:00

Анна Лучинина винит во всем бывшую подругу. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Лучинина печально прославилась насмешками над больными людьми и преподавателями. Девушка решила озвучить свою версию событий. Но — через юриста

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«Хотела бы от первого лица дать комментарий» — письмо с такими словами пришло в «Комсомольскую правду».

Содержание — извинения за скандал, который разгорелся вокруг циничного «Твиттера» студентки НГМУ Анны Лучининой. Того самого, в котором пациентов сравнивают с жабой, колбасой…

Подпись: «С уважением, Анна Лучинина», телефон для обратной связи. Впрочем, номер оказался не Анин, абонент представился Евгенией Горцевской.

Собеседница сказала, что она — юрист, представитель Лучининой. Она и ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда».

— Если образно пояснить, в данных скринах не отражаются именно мысли и опыт Анны. Там отражаются выдержки каких-то аналогичных сайтов, которые грамотно скомпонованы и предоставлены на общественное мнение. Выдержки сайтов, каких-то других источников информации. Анна не выражала свое личное мнение и свой личный опыт, — сказала Горцевская.

«Мы были подругами» - выяснилось, кто помог «прославиться» циничной студентке НГМУ. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

По словам представителя, страница «Твиттера» была закрытой — только для ограниченного круга лиц. Но среди этих людей нашелся тот, кто разослал копии постов.

— У человека, я так понимаю, на какой-то почве возник личный конфликт. Я так понимаю, человек решил отомстить Ане таким некрасивым образом.

Как уже известно Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», к тиражированию записей в микроблоге причастна бывшая подруга Анны Лучининой.

Один из твитов девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU