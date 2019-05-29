2019-05-29T19:30:23+03:00
Общество

Это — месть! Циничная студентка меда обвинила бывшую подругу в публикации компромата

Анна Лучинина печально прославилась насмешками над больными людьми и преподавателями. Девушка решила озвучить свою версию событий. Но — через юриста
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анна Лучинина винит во всем бывшую подругу.Анна Лучинина винит во всем бывшую подругу.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

«Хотела бы от первого лица дать комментарий» — письмо с такими словами пришло в «Комсомольскую правду».

Содержание — извинения за скандал, который разгорелся вокруг циничного «Твиттера» студентки НГМУ Анны Лучининой. Того самого, в котором пациентов сравнивают с жабой, колбасой…

Подпись: «С уважением, Анна Лучинина», телефон для обратной связи. Впрочем, номер оказался не Анин, абонент представился Евгенией Горцевской.

Собеседница сказала, что она — юрист, представитель Лучининой. Она и ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда».

— Если образно пояснить, в данных скринах не отражаются именно мысли и опыт Анны. Там отражаются выдержки каких-то аналогичных сайтов, которые грамотно скомпонованы и предоставлены на общественное мнение. Выдержки сайтов, каких-то других источников информации. Анна не выражала свое личное мнение и свой личный опыт, — сказала Горцевская.

«Мы были подругами» - выяснилось, кто помог «прославиться» циничной студентке НГМУ. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

По словам представителя, страница «Твиттера» была закрытой — только для ограниченного круга лиц. Но среди этих людей нашелся тот, кто разослал копии постов.

— У человека, я так понимаю, на какой-то почве возник личный конфликт. Я так понимаю, человек решил отомстить Ане таким некрасивым образом.

Как уже известно Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», к тиражированию записей в микроблоге причастна бывшая подруга Анны Лучининой.

Один из твитов девушку.

Один из твитов девушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эта жаба приехала в больницу. До утра в ее сале ковыряться»: циничная студентка меда прославилась своими постами в «Твиттере»

Старшекурсница новосибирского медуниверситета, у которой папа — известный хирург, называет преподавателей даунами, а умершего человека сравнивает с колбасой (подробнее).

Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение

В больнице, где работает отец Анны, говорили, что он думает об увольнении. Но, возможно, хирург все-таки останется. Во всяком случае, главврач Каргатской ЦРБ Вячеслав Каракчиев заверил «Комсомольскую правду»-Новосибирск», что доктор не подавал ему сегодня заявления. Хотя отметил, что сотрудник тяжело переживает инцидент (подробнее).

«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете

Что ожидает теперь девушку? В НГМУ ответили на запрос Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», рассказав, какое Анна может получить наказание (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара сменится дождями: сколько еще продлится тепло в Новосибирске?
Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка
Новосибирские военные получили однокомнатные квартиры площадью до 61 «квадрата»
Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее
Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне
«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»
«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики
Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом
«Откровенная ложь»: ГУФСИН опровергло информацию о давлении на 17-летнюю беременную
«Джек Воробей уже не тот»: дедушка-пират удивил пассажиров метро
Ассоциация руководителей отмечает юбилей — 30 лет
Сработали подушки безопасности: в Новосибирске «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой
Надавили на девочку: 17-летнюю сибирячку заставили отказаться от ребенка в тюрьме
Кофеклептоманы активизировались
«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода
Выстрелил охраннику в рот: новосибирец отправился в колонию через 20 лет после преступления
Погода на день в Новосибирске: 29 мая будет по-летнему жарко
В Новосибирске девочка разбилась насмерть на заброшенной стройке
Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»
«Родники» и МЖК получат новые электросети
«Просим взять под личный контроль»: новосибирские медики обратились к Бастрыкину с просьбой защитить бердского врача
«Маленький чемпион»… в кубе: за победой побегут тройняшки
«Просто она нападает на детей»: хозяева сдали в приют породистую кошку
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»