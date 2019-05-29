2019-05-29T16:02:49+03:00
Общество

Новосибирские военные получили однокомнатные квартиры площадью до 61 «квадрата»

В доме 224 квартиры. Это первый подобный проект за последние 10 лет
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В этом доме 224 квартиры, все просторные. Фото: пресс-служба ЦВОВ этом доме 224 квартиры, все просторные. Фото: пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:

Сегодня 190 семей военных получили ключи от квартир в новом доме, построенном специально для людей в погонах. Многоэтажка находится в Советском районе. Общая площадь составляет 16553 квадратных метра, это 224 квартиры. Квартиры оказались весьма просторными:

— Так, например, однокомнатные квартиры в новостройке имеют площадь до 61 квадратного метра, а трехкомнатные до 95. Дом полностью огорожен, во дворе есть хорошая детская площадка, — сообщают в Центральном военном округе.

В доме всего 25 «однушек», остальные квартиры — двухкомнатные и трехкомнатные, все имеют улучшенную планировку. Ввод дома позволил разом существенно сократить очередь на жилье в Новосибирском гарнизоне.

Семьи военных получили ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба ЦВО

Семьи военных получили ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка
Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее
Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне
«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»
«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики
Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом
«Откровенная ложь»: ГУФСИН опровергло информацию о давлении на 17-летнюю беременную
«Джек Воробей уже не тот»: дедушка-пират удивил пассажиров метро
Ассоциация руководителей отмечает юбилей — 30 лет
Сработали подушки безопасности: в Новосибирске «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой
Надавили на девочку: 17-летнюю сибирячку заставили отказаться от ребенка в тюрьме
Кофеклептоманы активизировались
«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода
Выстрелил охраннику в рот: новосибирец отправился в колонию через 20 лет после преступления
Погода на день в Новосибирске: 29 мая будет по-летнему жарко
В Новосибирске девочка разбилась насмерть на заброшенной стройке
Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»
«Родники» и МЖК получат новые электросети
«Просим взять под личный контроль»: новосибирские медики обратились к Бастрыкину с просьбой защитить бердского врача
«Маленький чемпион»… в кубе: за победой побегут тройняшки
«Просто она нападает на детей»: хозяева сдали в приют породистую кошку
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»