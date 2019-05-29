Новосибирские военные получили однокомнатные квартиры площадью до 61 «квадрата»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-29T16:02:49+03:00

В этом доме 224 квартиры, все просторные. Фото: пресс-служба ЦВО

В доме 224 квартиры. Это первый подобный проект за последние 10 лет

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Сегодня 190 семей военных получили ключи от квартир в новом доме, построенном специально для людей в погонах. Многоэтажка находится в Советском районе. Общая площадь составляет 16553 квадратных метра, это 224 квартиры. Квартиры оказались весьма просторными:

— Так, например, однокомнатные квартиры в новостройке имеют площадь до 61 квадратного метра, а трехкомнатные до 95. Дом полностью огорожен, во дворе есть хорошая детская площадка, — сообщают в Центральном военном округе.

В доме всего 25 «однушек», остальные квартиры — двухкомнатные и трехкомнатные, все имеют улучшенную планировку. Ввод дома позволил разом существенно сократить очередь на жилье в Новосибирском гарнизоне.

Семьи военных получили ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU