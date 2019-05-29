2019-05-29T12:01:51+03:00
Здоровье

Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее

На базе Дома ребенка №3 появилось специализированное отделение
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Доме ребенка №3 Ленинского района для особых детей открыли медцентр. Фото: nso.ruВ Доме ребенка №3 Ленинского района для особых детей открыли медцентр. Фото: nso.ru
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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Ленинском районе Новосибирска на базе Дома ребенка № 3 появился специальный медцентр. Теперь родителям малышей с особенностями развития не нужно отстаивать очереди в общей поликлинике: необходимый осмотр можно пройти в новом отделении. Лечение и реабилитацию в отделении будут проходить дети в возрасте до 5 лет. Медицинская реабилитация осуществляется бесплатно.

Медцентр расположился на двух этажах. Там есть кабинеты приема пациентов, лечебной физкультуры, физиолечения, кабинет дефектолога и логопеда, сенсорный кабинет, а также кабинеты массажа, теплолечения, игровая комната.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил учреждение с проверкой:

— В прошлом году я дважды встречался с родителями детей, у которых есть особенности в развитии, и тогда взрослые мне рассказали, что есть сложности с тем, чтобы попасть в санатории для оздоровления или получить реабилитационные процедуры. К этой работе подключилось не только региональное министерство социального развития, но и минздрав, — отметил глава региона.

Новый медцентр — четвертый по счету. Ранее отделения открылись на базе Дома ребенка №1, Дома ребенка №2 и Куйбышевского специализированного дома ребенка.

За 2017 год услугой ранней помощи воспользовались 1100 детей, а в 2018 году реабилитацию прошли 1244 малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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