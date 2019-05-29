«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-29T11:14:46+03:00

Областная прокуратура завершила проверку в связи с массовым отравлением детей в школе под Новосибирском

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на прошлой неделе в «Чановской средней школе № 2» . 13 второклассников попали в больницу с отравлением. Дети жаловались на тошноту и першение в горле.

— Как стало известно, ученик 2 класса принес крысиный яд, который взял дома, и под видом конфет угостил им одноклассников и съел сам. Все это произошло в школе перед началом первого урока второй смены. Признаки отравления проявились у детей на уроке рисования. О происшествии сообщили в администрацию Чановского района, прокуратура назначила проверку по этому делу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что одной из причин массового отравления детей явилось несоблюдение администрацией школы требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении. Администрация Чановского района вопреки закону, вовремя не создала комиссию по расследованию несчастного случая, не расследовала групповой несчастный случай и не разработала мероприятия по его предупреждению.

— В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла директору школы и главе Чановского района представления об устранении нарушений закона, — добавили в прокуратуре, отметив, что исполнение требований прокурора взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU