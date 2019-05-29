«Откровенная ложь»: ГУФСИН опровергло информацию о давлении на 17-летнюю беременную

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-29T09:08:27+03:00

В СИЗО уверяют, что регулярно проводят обследования беременной и следят за состоянием ее здоровья

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Скандал разгорелся в одном из новосибирских СИЗО, где 17-летняя беременная заключенная заявила, что сотрудники учреждения вынудили написать ее отказную от еще не родившегося ребенка. Адвокат девушки намерен писать в спецпрокуратуру, чтобы они провели проверку по данному факту. В ГУФСИН по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— Сообщаем, что информация о том, что сотрудники СИЗО-1 якобы оказывали давление на несовершеннолетнюю обвиняемую с целью написания заявления об отказе от ее еще не родившегося ребенка и неоказании ей необходимой медицинской помощи не соответствует действительности и является откровенной ложью — говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону, отказ от ребенка возможен только в судебном порядке после его рождения и требует длительной временной процедуры.

В ГУФСИН считают, что адвокат девушки использует недопустимые методы распространения недостоверной информации и заверяют, что никакого отказа обвиняемая не писала и не могла написать. Никакого давления со стороны администрации учреждения не оказывалось.

— Сотрудники медчасти в полном объеме проводят регулярные обследования беременной и следят за состоянием ее здоровья, а представители органов опеки и попечительства СИЗО-1 не посещали, — добавили в ГУФСИН по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU