2019-05-29T08:41:57+03:00
Общество

«Джек Воробей уже не тот»: дедушка-пират удивил пассажиров метро

Новосибирцы встретили в подземке местную городскую знаменитость — Витю Антибиотика
Надежда ЯРКОВА
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Фото: vk.com/subwaynsk.Фото: vk.com/subwaynsk.
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Веселое фото с пенсионером-«пиратом» появилось в паблике «Мода новосибирского метро». В кадре — пожилой мужчина в тельняшке и большой пиратской шляпе. Его образ дополняет и черная повязка на глазу — неотъемлемый атрибут «морских волков».

Сибиряки, конечно же, сразу узнали местную знаменитость — это пожилой новосибирец новосибирец по прозвищу «Антибиотик-Король». Сам себя он еще называет Остап, Витя Антибиотик, а также бывший продюсер Цоя и Шатунова.

Новосибирцы не упустили случая по-доброму пошутить над дедушкой-пиратом и пишут веселые комментарии к его фотографии:

— Джек Воробей уже не тот.

— Когда утонул корабль, но ты не унываешь и ищешь сокровища, катаясь на метро.

— Если я стану никому не нужный, я буду таким же.

— О, Антибиотик, его все знают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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