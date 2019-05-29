Кофеклептоманы активизировались

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-29T05:53:13+03:00

В отчете дежурной части Агентства безопасности «Гвардия» за минувшие сутки была выявлена забавная закономерность: дважды предметом краж в магазинах становился кофейный напиток

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Оба случая произошли в Ленинском районе Новосибирска.

В супермаркете «Мегас» молодой человек решил пронести мимо касс без уплаты 5 банок кофе. Будучи замеченным, был задержан группой быстрого реагирования и оплатил товар на сумму 1850 рублей.

В магазине «Монетка» девушка захотела похитить 2 банки кофе на сумму 600 рублей. Попытка кражи не удалась. Товар неудачная похитительница также оплатила на месте.

Днем ранее три упаковки кофе пытался украсть мужчина в магазине «Горожанка». Но также был обезврежен «гвардейцами».

ИСТОЧНИК KP.RU