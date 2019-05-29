«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода
Сибиряк не смог пройти мимо и высказал свое возмущение по поводу ужасного запустения на территории бывшего завода Теплоприбор.
— Фото сделано в городе Искитиме. Завода уже нет. Монумент ветеранам — труженикам завода разрушен. Часть решеток с фамилиями лежит на земле. Буквы рассыпаны по земле, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей полностью поддержали автора фото, признав, что это неуважение к памяти старшего поколения. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Все забыто, все забыты.
— Короткая память у людей. Забыли, кому всем этим обязаны.
— О чем тут говорить! Позор!
ИСТОЧНИК KP.RU