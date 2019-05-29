«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-29T04:56:45+03:00

Часть решеток с фамилиями лежит на земле. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Монумент ветеранам-труженникам, который находится в удручающем состоянии, нашли в Искитиме

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Сибиряк не смог пройти мимо и высказал свое возмущение по поводу ужасного запустения на территории бывшего завода Теплоприбор.

— Фото сделано в городе Искитиме. Завода уже нет. Монумент ветеранам — труженикам завода разрушен. Часть решеток с фамилиями лежит на земле. Буквы рассыпаны по земле, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей полностью поддержали автора фото, признав, что это неуважение к памяти старшего поколения. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Все забыто, все забыты.

— Короткая память у людей. Забыли, кому всем этим обязаны.

— О чем тут говорить! Позор!

ИСТОЧНИК KP.RU