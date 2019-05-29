Выстрелил охраннику в рот: новосибирец отправился в колонию через 20 лет после преступления

СЕГОДНЯ 04:10 2019-05-29T04:10:04+03:00

В Новосибирске вынесли приговор по делу о разбое 20-летней давности, все это время подозреваемый был в бегах

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Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 46 — летнему Евгению Корженеку. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве к разбойному нападению, а также в разбое.

— Как стало известно суду, еще 16 сентября 1997 года Корженек предложил трем своим знакомым ограбить склад ЗАО «Сибирский бальзам». Там, в помещении стадиона «Спартак» стоял сейф, в котором хранились деньги, и при этом не было охраны. 3 ноября того же года он рассказал и о имеющихся деньгах у знакомых, занимающихся продажей автомобилей. Взяв с собой оружие, мужчины совершили задуманные нападения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Кроме этого, 25 января 1998 года Корженюк вместе со своим напарником пришли грабить меховой салон «Мишелье». Охранник салона оказал им сопротивление, во время которого Корженюк выстрел охраннику из пистолета в рот. Ничего не украв, мужчины с места преступления скрылись.

— Все лица, кроме Корженека, были установлены и в последующем осуждены. Корженек же находился в розыске 19 лет, и только в конце 2017 года правоохранителям удалось его задержать. В суде Корженек признал себя виновным, в содеянном раскаялся, — добавили ведомстве.

Суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU