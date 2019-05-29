2019-05-29T03:28:12+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 мая будет по-летнему жарко

Сегодня новосибирцев ждет солнечный и очень теплый день
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет до плюс 28 градусов жары.Сегодня будет до плюс 28 градусов жары.Фото: Даба ДАБАЕВ
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На один день в город придет лето: днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, но будет небольшой ветер, а уже завтра вернутся дожди.

— В среду, 29 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 26-28 градусов, к ночи станет прохладнее до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 8-13 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня ясную погоду с температурой до плюс 27 градусов днем и до плюс 17 градусов ночью. Однако, уже завтра погода изменится, будет умеренно тепло, в город вернутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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