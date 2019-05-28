2019-05-28T15:34:59+03:00
Общество

«Родники» и МЖК получат новые электросети

Реконструкцию линий проводят по поручению мэра Анатолия Локтя
Екатерина КОМЯКОВА
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"Родники" и МЖК получат новые линии электропередач."Родники" и МЖК получат новые линии электропередач.Фото: Архив "КП"
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Микрорайоны МЖК и «Родники» получат новые линии электропередач. Реконструкция сетей пройдет в 2019-2020 годы. В последнее время аварийные случаи в районах участились, из-за неисправностей свет отключали в домах на улицах Высоцкого и Лазруной, а также в «Родниках».

— По распоряжению мэра Новосибирска Анатолия Локтя МУП города Новосибирска «Электросеть», в хозяйственном ведении которого находится все муниципальное электрохозяйство, включило указанные кабельные линии в план мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных электрических сетей на 2019-2020 годы, — сообщают в мэрии.

В апреле и мае этого года зафиксировано четыре аварийных отключения в Калининском районе. В Октябрьском — два отключения. Как доложили в РЭС, линии находятся в неудовлетворительном состоянии, повторение отключений весьма вероятны.

Стоимость реконструкции оценивается предварительно в 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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