«Родники» и МЖК получат новые электросети

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-28T15:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Микрорайоны МЖК и «Родники» получат новые линии электропередач. Реконструкция сетей пройдет в 2019-2020 годы. В последнее время аварийные случаи в районах участились, из-за неисправностей свет отключали в домах на улицах Высоцкого и Лазруной, а также в «Родниках».

— По распоряжению мэра Новосибирска Анатолия Локтя МУП города Новосибирска «Электросеть», в хозяйственном ведении которого находится все муниципальное электрохозяйство, включило указанные кабельные линии в план мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных электрических сетей на 2019-2020 годы, — сообщают в мэрии.

В апреле и мае этого года зафиксировано четыре аварийных отключения в Калининском районе. В Октябрьском — два отключения. Как доложили в РЭС, линии находятся в неудовлетворительном состоянии, повторение отключений весьма вероятны.

Стоимость реконструкции оценивается предварительно в 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU