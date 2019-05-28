«Просим взять под личный контроль»: новосибирские медики обратились к Бастрыкину с просьбой защитить бердского врача

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-28T14:18:23+03:00

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Скандал в Бердской поликлинике получил новый поворот. Изначально конфликт случился между мужем пациентки Александром Охотиным и заместителем главного врача Надеждой Шахатовой. Супруг винил медиков в несвоевременно оказанной помощи и подтасовке фактов, а врач заявила, что мужчина сломал ей руку, когда пытался отобрать справки.

Сейчас за коллегу вступается Новосибирская областная ассоциация врачей. Там уверены, Надежда Шахатова профессионал, а Охотин рассказывает прессе лживые истории о враче и в целом помощи его жене в бердской больнице.

— Надежда Александровна в здравоохранении работает более 20 лет, зарекомендовала себя среди коллег и пациентов, как профессионал, честный и порядочный человек, для которой интересы пациентов являются первостепенными, в любое время готова прийти им на помощь, — сказано в письме ассоциации.

Коллеги Шахатовой возмущены, что по данному делу до сих пор не проводятся никакие доследственные действия. Они просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело под свой контроль, а также подумать о дополнении уголовного и административного кодексов дополнительной ответственностью в отношении лиц, нападающих на медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU