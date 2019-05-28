«Маленький чемпион»… в кубе: за победой побегут тройняшки

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-28T14:11:38+03:00

До семейных соревнований остается всего четыре дня. А мы вас продолжаем знакомить с необычными участниками

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Уже в это воскресенье, 2 июня, «Комсомолка» ждет новосибирцев на семейные соревнования «Маленький чемпион». «Спортсмены в ползунках» поборются за победу сразу в пяти возрастных категориях: от 6 до 9 месяцев; от 9 месяцев до 1 года; от 1 до 1,5 года; от 1,5 года до 2 лет и от 2 до 3 лет. Самые маленькие должны будут как можно быстрее проползти дистанцию 7,5 метров, а кто немного постарше - пробежать.

Одни из самых ярких участников соревнований в этом году - тройняшки Каталеевы. Ксюше, Софии и Сергею сейчас по два года, а отмечать свой третий день рождения они будут через месяц после соревнований - 2 августа.

- Самый быстрый у нас сыночек, - смеется Анастасия, мама тройняшек. - Мы сейчас тренируемся бегать сразу после фразы «На старт! Внимание! Марш!», но пока не всегда получается.

Напомним, что в этом году в соревнованиях, организованных «КП», принимают также участие двойняшки. Интересно, кто окажется быстрее - парочка или троица? Кстати, призы мы раздаем не только за скорость, но и за креатив от групп поддержки. Пакеты для веселых подарков, яркие костюмы и отличное настроение - все это не забудьте взять с собой на наш праздник!

Если вы хотите, чтобы и ваш малыш присоединился к участникам соревнований, то до 30 мая подайте заявку в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/polzunki5. Старты начнутся 2 июня в 10.00 в спорткомплексе «Заря». Регистрация будет проходить вот по какому графику:

9.20 - 10.00 – 1 группа (от 6 месяцев до 9 месяцев)

10.00 - 10.40 – 2 группа (от 9 месяцев до 1 года)

10.40 - 11.20 – 3 группа (от 1 года до 1,5 года)

11.20 - 12.00 – 4 группа (от 1,5 года до 2 лет)

12.00 - 13.00 – 5 группа (от 2 лет до 3 лет)

ИСТОЧНИК KP.RU