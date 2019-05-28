«Просто она нападает на детей»: хозяева сдали в приют породистую кошку

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-28T13:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывает же такое: голая кошка сфинкс, за которую некоторые ценители породы могли бы выложить и 30 тысяч рублей, оказалась в приюте для животных. Как говорят волонтеры, ее просто подкинули прежние хозяева. Никаких видимых дефектов породы сфинкс не имеет, здоровье в норме. Что заставило людей избавиться от кошки? Оказывается, во всем виноват сложный характер.

— Из недостатков, которые плавно перейдут в достоинства в любящих руках: некоторая нервозность, сложности взаимоотношений с себе подобными, страх и агрессивность к детям, — рассказывает волонтер Елена, у которой сейчас живет кошка по кличке Долли. — Мы ищем для нее хозяев, которые бы ответственно подошли к уходу. Они должны быть старше 30 лет, с собственным жильем, без детей и не планирующие их заводить.

Волонтеры признались, кошка может даже напасть на ребенка, но отчасти это особенности породы. Сфинксы редко бывают добродушными ко всем. Если вдруг кто-то все-таки заинтересовался этой «дамочкой с характером», можно обратиться по телефону — 8 -913-454-95-45.

Кошечка здорова и хорошо выглядит, но с детьми не ладит. Фото: vk.com/id455630822

ИСТОЧНИК KP.RU