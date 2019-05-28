ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-28T11:22:59+03:00

Инцидент произошел сегодня днем, 28 мая на одном из строительных рынков Новосибирска

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Из-за неожиданно взорвавшегося газового баллона в Кировском районе на рынке погиб мужчина — продавец.

— На площади торгового комплекса «Левобережный» в одной из торговых точек около 12:30 взорвался газовый баллон. Серьезные травмы получил мужчина, работавший там продавцом — у него оказалась пробита черепная коробка, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В городской полиции также рассказали о ЧП на рынке.

— В 12:30 на рынке «Левобережном» в одной из торговых точек по техническим причинам взорвался газовый баллон с фреоном. Во время взрыва пострадал работник предприятия, он был доставлен в больницу. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в МВД по Новосибирской области.

По уточненным данным, пострадавший 22-летний мужчина скончался в больнице, у него были множественные переломы черепа и открытая черепно-мозговая травма.

Из-за взрыва баллона погиб мужчина - продавец на рынке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU