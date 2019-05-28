«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-28T10:41:09+03:00

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В новосибирский океанариум из Москвы привезли нового обитателя — рифовую черепаху Матильду, которая славится своим злобным нравом.

— Черепаха около 50 сантиметров в длину и весит около 20 килограмм. Довольно внушительна и агрессивна, поэтому для нее пришлось выделить отдельную секцию аквариума, выселив из нее остальных обитателей, — рассказал «КП» -Новосибирск» представитель новосибирского дельфинария Антон Нагорняк.

Из-за своей свирепости Матильда живет в аквартиуме одна. Фото: Антон Нагорняк.

Он уточнил, что с черепахой надо быть очень аккуратными, при желании она может откусить руку.

— Сила укуса у нее — 70 килограммов, это в два раза мощнее укуса бойцовой собаки, — отметил Нагорняк, добавив, что в дельфинарии Матильду кормят раками и рыбой.

Добавим, что в конце прошлого года в новосибирском дельфинарии поселилась свинорылая черепашка Пеппа и ушастые медузы.

Черепаха настолько сильная, что может откусить руку человеку. Фото: Антон Нагорняк.

ИСТОЧНИК KP.RU