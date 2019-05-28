2019-05-28T09:16:22+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новый сервис для предпринимателей и юридических лиц. Теперь клиенты могут отправлять зарплатные реестры в Банк УРАЛСИБ напрямую через систему «1C DirectBank»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Система «1С DirectBank» позволяет отправлять документы в банк и получать их непосредственно из программы «1С» при помощи одной кнопки и без установки дополнительных программ. Таким образом, клиентам больше не нужно предварительно загружать реестры в систему «Клиент-Банк», что помогает сократить время на обработку операций, а также повышает безопасность отправки документов в Банк.

В перечень документов, которые клиенты могут направлять в Банк УРАЛСИБ напрямую из системы «1C», входят:

На сегодняшний день клиенты Банка УРАЛСИБтакже могут отправлять в Банк через систему «1C DirectBank» платежи в российских рублях, а также в онлайн-режиме получать выписки и статусы обработки отправленных документов. Платежи и зарплатные реестры отрабатываются Банком в автоматическом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Остались без работы: 45 сотрудников авиазавода имени Чкалова попали под сокращение
«Самолет вошел в пике и ударился о землю»: Германия опубликовала отчет о крушении борта совладельца S7 Натальи Филевой
Представителям Евросоюза показали, как работают новосибирские общественники
Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут подростка с серо-зелеными глазами
«Это нормально вообще?»: сибирячке продали букет из гнилых роз на зубочистках
Гол не помог: Тарасенко забил свою первую шайбу в финале Кубка Стенли
Снес столб и помял машины: нетрезвый водитель устроил массовое ДТП ночью на Первомайке
Три ограбления за день: в Новосибирске ищут налетчика на микрокредитные фирмы
Погода на день в Новосибирске: 28 мая потеплеет до плюс 23 градусов
«Это не шутка?»: Анна Терешкова объяснила, почему у яблонь «Рудольф» на набережной оторвут цветки
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек