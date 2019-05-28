Остались без работы: 45 сотрудников авиазавода имени Чкалова попали под сокращение

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-28T09:10:56+03:00

Своих рабочих мест в этом году на авиазаводе имени Чкалова уже лишились десятки человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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После визита на новосибирский авиазавод экс-министра обороны Анатолия Сердюкова с предприятия пришла новость: своих рабочих мест в этом году уже лишились десятки человек.

— Компания уведомила «Центр занятости города Новосибирска» о планируемом увольнении в связи с сокращением штата, а именно, 45 работников. Все они будут уволены с 12 января по 28 июня 2019 года, — сообщили в пресс-службе в Министерства труда и социального развития области.

В настоящее время на заводе уже уволены 24 работника. С 31 мая по 28 июня 2019 года под сокращение попадают еще 10 работников.

Напомним, посетивший на прошлой неделе Новосибирск экс-министр обороны Анатолий Сердюков должен был решить, что будет дальше с легендарным новосибирским заводом имени Чкалова, выпускающим истребители Су-34. После его визита в Объединенной авиастроительной корпорации опровергли слухи о переносе производства самолетов Су-34 из Новосибирска в Хабаровский край.

ИСТОЧНИК KP.RU