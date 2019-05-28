2019-05-28T08:37:23+03:00
Происшествия

«Самолет вошел в пике и ударился о землю»: Германия опубликовала отчет о крушении борта совладельца S7 Натальи Филевой

Продолжается расследование авиакатастрофы под Франкфуртом. Обнародованы переговоры пилота с диспетчером, а также – показания свидетелей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Германия опубликовала данные расследования авиакатастрофы. www.bfu-web.deГермания опубликовала данные расследования авиакатастрофы. www.bfu-web.de
Изменить размер текста:

Германия опубликовала данные расследования авиакатастрофы под Франкфуртом. В документе процитированы переговоры пилота и диспетчера, а также есть показания свидетелей.

В аэропорту командиру бизнес-джета давали рекомендации по посадке, а пилот докладывал о своих действиях.

- Могу я выйти на траекторию? – Такими были последние слова командира.

Диспетчерская дала разрешение:

- Да, сделайте это с левой стороны.

Однако посадка оказалась смертельной. Вот, что говорится об этом в материалах следствия:

«Два свидетеля, находившиеся в аэропорту недалеко от башни, заявили, что видели самолет во время левого поворота. Они оценили угол крена во время поворота с 30-45°».

Также борт видели пассажиры другого самолета, которые стали очевидцами крушения:

«Они также заявили, что во время разворота самолет вошел в пике и ударился о землю примерно через пол-оборота».

«Филевы стали нашими Илонами Масками» - о Наталии вспоминает экс-заместитель министра экономики России Иван Стариков (98,3 FM).

00:00
00:00

Напомним, крушение произошло 31 марта. Самолет разбился над спаржевым полем недалеко от немецкого аэродрома Эгельсбах. На борту находились совладелец S7 Наталия Филева, ее отец и пилот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поднимается темный дым, спасатели уносят раненых» - перед гибелью Наталии Филевой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета

31 марта в Германии разбился самолет с людьми. По злой иронии судьбы незадолго до этого немецкие спасатели инсценировало авиакатастрофу. Это было частью учений в Дюссельдорфе (подробности).

Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»
Остались без работы: 45 сотрудников авиазавода имени Чкалова попали под сокращение
Представителям Евросоюза показали, как работают новосибирские общественники
Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут подростка с серо-зелеными глазами
«Это нормально вообще?»: сибирячке продали букет из гнилых роз на зубочистках
Гол не помог: Тарасенко забил свою первую шайбу в финале Кубка Стенли
Снес столб и помял машины: нетрезвый водитель устроил массовое ДТП ночью на Первомайке
Три ограбления за день: в Новосибирске ищут налетчика на микрокредитные фирмы
Погода на день в Новосибирске: 28 мая потеплеет до плюс 23 градусов
«Это не шутка?»: Анна Терешкова объяснила, почему у яблонь «Рудольф» на набережной оторвут цветки
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек