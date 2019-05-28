«Самолет вошел в пике и ударился о землю»: Германия опубликовала отчет о крушении борта совладельца S7 Натальи Филевой
Германия опубликовала данные расследования авиакатастрофы под Франкфуртом. В документе процитированы переговоры пилота и диспетчера, а также есть показания свидетелей.
В аэропорту командиру бизнес-джета давали рекомендации по посадке, а пилот докладывал о своих действиях.
- Могу я выйти на траекторию? – Такими были последние слова командира.
Диспетчерская дала разрешение:
- Да, сделайте это с левой стороны.
Однако посадка оказалась смертельной. Вот, что говорится об этом в материалах следствия:
«Два свидетеля, находившиеся в аэропорту недалеко от башни, заявили, что видели самолет во время левого поворота. Они оценили угол крена во время поворота с 30-45°».
Также борт видели пассажиры другого самолета, которые стали очевидцами крушения:
«Они также заявили, что во время разворота самолет вошел в пике и ударился о землю примерно через пол-оборота».
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Напомним, крушение произошло 31 марта. Самолет разбился над спаржевым полем недалеко от немецкого аэродрома Эгельсбах. На борту находились совладелец S7 Наталия Филева, ее отец и пилот.
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ИСТОЧНИК KP.RU