«Самолет вошел в пике и ударился о землю»: Германия опубликовала отчет о крушении борта совладельца S7 Натальи Филевой

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-28T08:37:23+03:00

Продолжается расследование авиакатастрофы под Франкфуртом. Обнародованы переговоры пилота с диспетчером, а также – показания свидетелей

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Германия опубликовала данные расследования авиакатастрофы под Франкфуртом. В документе процитированы переговоры пилота и диспетчера, а также есть показания свидетелей.

В аэропорту командиру бизнес-джета давали рекомендации по посадке, а пилот докладывал о своих действиях.

- Могу я выйти на траекторию? – Такими были последние слова командира.

Диспетчерская дала разрешение:

- Да, сделайте это с левой стороны.

Однако посадка оказалась смертельной. Вот, что говорится об этом в материалах следствия:

«Два свидетеля, находившиеся в аэропорту недалеко от башни, заявили, что видели самолет во время левого поворота. Они оценили угол крена во время поворота с 30-45°».

Также борт видели пассажиры другого самолета, которые стали очевидцами крушения:

«Они также заявили, что во время разворота самолет вошел в пике и ударился о землю примерно через пол-оборота».

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Напомним, крушение произошло 31 марта. Самолет разбился над спаржевым полем недалеко от немецкого аэродрома Эгельсбах. На борту находились совладелец S7 Наталия Филева, ее отец и пилот.

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ИСТОЧНИК KP.RU