«Это нормально вообще?»: сибирячке продали букет из гнилых роз на зубочистках
Гневный пост сибирячки, купившей букет со сгнившими розами в одном из новосибирских салонов, появился на сервисе отзывов «Фламп».
— Цветочный салон на Бориса Богаткова. Как вам такое? Это нормально вообще? Роза на зубочистке, а вторая вообще сгнила, ее так просто завернули в пленочку и все!!!! Отвратительно! — поделилась возмущением жительница Новосибирска Катерина К.
Цветы были сгнившими внутри. Фото: novosibirsk.flamp.ru.
Пользователи соцсетей поддержали девушку, поделившись советами. И заодно обсудили, как избежать в будущем подобных ситуаций:
— Не покупайте готовые букеты. Из гнилья их делают. Пусть при вас составляют.
— Я бы не поленилась, пошла и в лицо кинула.
— Поражает находчивость! Надо же - на зубочистку посадить.
— Видимо, начальство сильно экономит... на своей репутации.
Роза из цветочного салона вся осыпалась. Фото: novosibirsk.flamp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU