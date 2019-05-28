«Это нормально вообще?»: сибирячке продали букет из гнилых роз на зубочистках

СЕГОДНЯ 06:43 2019-05-28T08:18:16+03:00

Жительница Новосибирска столкнулась с неприятным сюрпризом, который ее ждал после покупки цветов

Изменить размер текста: A A

Гневный пост сибирячки, купившей букет со сгнившими розами в одном из новосибирских салонов, появился на сервисе отзывов «Фламп».

— Цветочный салон на Бориса Богаткова. Как вам такое? Это нормально вообще? Роза на зубочистке, а вторая вообще сгнила, ее так просто завернули в пленочку и все!!!! Отвратительно! — поделилась возмущением жительница Новосибирска Катерина К.

Цветы были сгнившими внутри. Фото: novosibirsk.flamp.ru.

Пользователи соцсетей поддержали девушку, поделившись советами. И заодно обсудили, как избежать в будущем подобных ситуаций:

— Не покупайте готовые букеты. Из гнилья их делают. Пусть при вас составляют.

— Я бы не поленилась, пошла и в лицо кинула.

— Поражает находчивость! Надо же - на зубочистку посадить.

— Видимо, начальство сильно экономит... на своей репутации.

Роза из цветочного салона вся осыпалась. Фото: novosibirsk.flamp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU