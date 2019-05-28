Гол не помог: Тарасенко забил свою первую шайбу в финале Кубка Стенли

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-28T08:21:18+03:00

В Бостоне стартовал финал Кубка Стэнли: в решающей серии НХЛ сошлись «Сент-Луис» и «Бостон Брюинз»

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Воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко, играющий за американскую хоккейную команду «Сент-Луис Блюз», забросил шайбу во втором периоде финальной серии плей-офф, но победить в игре его команде это не помогло.

— В ночь с 27 на 28 мая в Национальной хоккейной лиги прошел первый матч финальной серии плей-офф, где Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в финальном раунде Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз», — говорится на сайте НХЛ.

Несмотря на активную игру нападающего Владимира Тарасенко, встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Бостона». Следующая игра «Сент-Луиса» состоится 2 июня, их соперником снова будет «Бостон».

Добавим, что Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли, но уже вошел в историю американской команды, забив рекордное число голов. Игра между «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» закончилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса». Благодаря этому команда впервые за 49 лет вышла в финал Кубка Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU