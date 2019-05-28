Снес столб и помял машины: нетрезвый водитель устроил массовое ДТП ночью на Первомайке

СЕГОДНЯ 05:24 2019-05-28T08:22:14+03:00

Водитель разбил пять машин, припаркованных на дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночной аварии в Первомайском районе Новосибирска пострадали пять машин

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Авария случилась во вторник, 28 мая, около 3 часов ночи на улице Первомайская, где нетрезвый водитель влетел в припаркованные на дороге машины.

— Мужчина за рулем седана влетел в машины, которые стояли вдоль дороги. В общей сложности в ДТП пострадали пять транспортных средств, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также видно, что водитель снес дорожный знак, который упал на дорогу.

По словам очевидца, от водителя, спровоцировавшего аварию, исходил резкий запах алкоголя.

Подробности аварии выясняются.

От устроившего аварию водителя исходил запах алкоголя.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU