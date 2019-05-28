2019-05-28T08:22:14+03:00
Происшествия

Снес столб и помял машины: нетрезвый водитель устроил массовое ДТП ночью на Первомайке

В ночной аварии в Первомайском районе Новосибирска пострадали пять машин
Надежда ЯРКОВА
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Водитель разбил пять машин, припаркованных на дороге.Водитель разбил пять машин, припаркованных на дороге.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария случилась во вторник, 28 мая, около 3 часов ночи на улице Первомайская, где нетрезвый водитель влетел в припаркованные на дороге машины.

— Мужчина за рулем седана влетел в машины, которые стояли вдоль дороги. В общей сложности в ДТП пострадали пять транспортных средств, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также видно, что водитель снес дорожный знак, который упал на дорогу.

По словам очевидца, от водителя, спровоцировавшего аварию, исходил резкий запах алкоголя.

Подробности аварии выясняются.

От устроившего аварию водителя исходил запах алкоголя. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

От устроившего аварию водителя исходил запах алкоголя.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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