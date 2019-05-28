2019-05-28T08:32:35+03:00
Происшествия

Три ограбления за день: в Новосибирске ищут налетчика на микрокредитные фирмы

Мужчина ограбил офисы микрозаймов в трех районах города
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина ограбил три офиса микрозаймов за один день. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.Мужчина ограбил три офиса микрозаймов за один день. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.
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Новосибирские полицейский ищут налетчика, который за сутки совершил три ограбления. Произошло все 27 мая.

— В Октябрьском районе в офисе микрозаймов по улице Бориса Богаткова неизвестный мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, украл из кассы 2 тысяч рублей. Через некоторое время тот же мужчина в офисе микрозаймов по улице Карла Маркса в Ленинском районе забрал еще 6400 рублей. Позже в полицию поступило еще одно сообщение из микрофинансовой фирмы по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, где злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у сотрудницы 1600 рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камер видеонаблюдения, установленных в офисах.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-70-89, 232-28-40. Конфиденциальность гарантируется.

Нападение на микрокредитные фирмы в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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