2019-05-28T08:34:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 28 мая потеплеет до плюс 23 градусов

Синоптики пообещали, что во вторник дождей не будет
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до плюс 23 градусов.Сегодня в городе потеплеет до плюс 23 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Во вторник, 28 мая в городе будет тепло и солнечно, но возможен небольшой ветер.

— Сегодня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее до плюс 7-9 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 19-24 градусов, ночная около плюс 4-9 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. В последующие дни в город обещают вернуться дожди, но будет тепло.

Весна в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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