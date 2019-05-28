Погода на день в Новосибирске: 28 мая потеплеет до плюс 23 градусов
Во вторник, 28 мая в городе будет тепло и солнечно, но возможен небольшой ветер.
— Сегодня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее до плюс 7-9 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.
По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 19-24 градусов, ночная около плюс 4-9 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов.
На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. В последующие дни в город обещают вернуться дожди, но будет тепло.
Весна в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU