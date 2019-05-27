2019-05-27T18:36:59+03:00
Общество

«Это не шутка?»: Анна Терешкова объяснила, почему у яблонь «Рудольф» на набережной оторвут цветки

Оказывается, это нужно, чтобы деревья набрались сил
Татьяна СОЛОВОВА
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Убрать с яблонь цветы посоветовали ботаники. Фото: www.facebook.com/anna.tereshkova.14Убрать с яблонь цветы посоветовали ботаники. Фото: www.facebook.com/anna.tereshkova.14
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У яблонь сорта «Рудольф» на новосибирской набережной что ни год, то новая неприятность. В июне 2018 года деревья засохли и пришлось высаживать новые, а в этом году они лишатся своих цветков. Правда, исключительно в благих целях.

- Мы начинаем отрывать цветки у яблонь Рудольф по совету ботаников! Надо чтобы силы деревьев не уходили в цветы, а оставались дереву, - объяснила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска на своей странице в «Фейсбуке».

А вот пользователей соцсетей то, что яблони скоро станут выглядеть совсем по другому, не устроило.

- Набережная лишится красоты цветения яблонь? Это не шутка? – недоумевают одни.

- Как жалко! Но мера действительно необходимая, - считают другие. - Главное, что деревья пережили первую сибирскую зиму! А теперь все будет хорошо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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