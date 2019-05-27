«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-27T12:46:07+03:00

Ветер перевернул лодку, в которой находились пенсионер и мальчик. Фото: СКР по Новосибирской области.

Лодка, в которой находились пенсионер и мальчик, опрокинулась. Мужчина смог спастись, а школьник нет

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В Карасукском районе Новосибирской области рыбалка для местного жителя закончилась похоронами. 64-летний пенсионер отправился на местную речушку с 11-летним внуком, хотел научить его рыбачить. Но мужчина не учел прогноз погоды: передавали сильный ветер.

— Днем 19 мая пенсионер и его внук прибыли к берегу реки Курья вблизи деревни Новая Курья. Нарушая Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, дедушка вместе с подростком без спасательного жилета вышли на деревянной гребной лодке на воду, — сообщает СКР по Новосибирской области. — В условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и сильного ветра произошло опрокидывание лодки.

Дедушка сам доплыл до берега. А вот мальчик не смог. Сначала числился, как пропавший без вести. А потом его тело подняли водолазы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пенсионеру грозит срок до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU