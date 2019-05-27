Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-27T11:39:38+03:00

На пожаре в доме погибли трое детей. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Родители сейчас находятся в стрессовом состоянии, с ними работают психологи

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В правительстве Новосибирской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Венгеровском районе, пообещав помощь семье, потерявшей детей.

— Власти держат на особом контроле ситуацию с произошедшим в Венгеровском районе пожаром и гибелью несовершеннолетних детей. Губернатор Андрей Травников поручил администрации района и социальному блоку Правительства региона оказать семье всю необходимую социальную помощь, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

В ведомстве уточнили, что пострадавшей от пожара семье помогут восстановить документы, а также помогут предметами первой необходимости: продуктами питания, предметами домашней обстановки, утвари и одежды. Также семье погорельцев будет выплачено пособие на погребение.

Областным министерством труда и социального развития сформирована рабочая группа, которая во вторник, 28 мая, будет работать на месте пожара в Венгеровском районе. Главой Петропавловского 2-го сельсовета решается вопрос предоставления жилья для пострадавшей семьи.

— Родители сейчас находятся в стрессовом состоянии, с ними работают профессиональные психологи, — отметили в правительстве.

В это же время правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели детей.

ИСТОЧНИК KP.RU