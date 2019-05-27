Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
В правительстве Новосибирской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Венгеровском районе, пообещав помощь семье, потерявшей детей.
— Власти держат на особом контроле ситуацию с произошедшим в Венгеровском районе пожаром и гибелью несовершеннолетних детей. Губернатор Андрей Травников поручил администрации района и социальному блоку Правительства региона оказать семье всю необходимую социальную помощь, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.
В ведомстве уточнили, что пострадавшей от пожара семье помогут восстановить документы, а также помогут предметами первой необходимости: продуктами питания, предметами домашней обстановки, утвари и одежды. Также семье погорельцев будет выплачено пособие на погребение.
Областным министерством труда и социального развития сформирована рабочая группа, которая во вторник, 28 мая, будет работать на месте пожара в Венгеровском районе. Главой Петропавловского 2-го сельсовета решается вопрос предоставления жилья для пострадавшей семьи.
— Родители сейчас находятся в стрессовом состоянии, с ними работают профессиональные психологи, — отметили в правительстве.
В это же время правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели детей.
ИСТОЧНИК KP.RU