2019-05-27T10:37:04+03:00
Общество

Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова

Вопросы по новой оздоровительной кампании рассмотрены на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области
Екатерина КОМЯКОВА
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Один из важнейших вопросов - безопасность.Один из важнейших вопросов - безопасность.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Все данные по вопросам безопасности и подготовке лагерей раскрыла первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. В общей сложности летом к детскому отдыху будет привлечено более 1026 организаций, включая дневные и загородные лагеря. Подготовка учреждений к приему детей находится на контроле у губернатора Андрея Травникова.

— В лагерях в этом году должны отдохнуть порядка 137 тысяч детей. В том числе: в оздоровительных лагерях — 48 тысяч детей; в лагерях санаторного типа — 17,5 тысяч детей; в палаточных лагерях — 3,5 тысяч детей; в лагерях с дневным пребыванием — 68 тысяч детей. На сегодняшний день районными межведомственными комиссиями принято к работе в летнюю оздоровительную кампанию 22 детских загородных оздоровительных лагеря, до конца мая приемка пройдет еще в 27 лагерях, — сообщают в правительстве региона.

Также на совещании был озвучен вопрос безопасности: все летние лагеря должны иметь физическую охрану, в большинстве случаев эту обязанность берут на себя частные охранные предприятия. Видеонаблюдение есть в 71 лагере, тревожные кнопки поставили в 51 организации. Также идут проверки на наличие информационных стендов и противопожарного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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