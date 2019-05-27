«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
Как оказалось, на Мочищенском шоссе при движении от улицы Жуковского в сторону Кедровой, автобус ПАЗ маршрута №110 догнал кроссовер Mitsubishi ASX.
— Водитель за рулем кроссовера «Мицубиси» притормозил перед поворотом направо, на заправку, а в этот момент в него сзади врезался автобус, водитель которого отвлекся от дороги, рассчитывая пассажиров, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Водитель автобуса отвлекся на сдачу и въехал в кроссовер.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Удар был такой силы, что кроссовер лишился заднего стекла, и у него оказался замят багажник.
По словам очевидцев, водитель автобуса свою вину в аварии признал.
Приехавший на место ДТП аварком предположил, что сумма ущерба составит более 100 тысяч рублей, а это значит, что оформлять аварию необходимо сотрудникам ГИБДД.
Водитель автобуса свою вину в ДТП признал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU