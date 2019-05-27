«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-27T10:37:00+03:00

Авария с участием пассажирского транспорта произошла сегодня днем, 27 мая в Заельцовском районе

Изменить размер текста: A A

Как оказалось, на Мочищенском шоссе при движении от улицы Жуковского в сторону Кедровой, автобус ПАЗ маршрута №110 догнал кроссовер Mitsubishi ASX.

— Водитель за рулем кроссовера «Мицубиси» притормозил перед поворотом направо, на заправку, а в этот момент в него сзади врезался автобус, водитель которого отвлекся от дороги, рассчитывая пассажиров, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Водитель автобуса отвлекся на сдачу и въехал в кроссовер.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Удар был такой силы, что кроссовер лишился заднего стекла, и у него оказался замят багажник.

По словам очевидцев, водитель автобуса свою вину в аварии признал.

Приехавший на место ДТП аварком предположил, что сумма ущерба составит более 100 тысяч рублей, а это значит, что оформлять аварию необходимо сотрудникам ГИБДД.

Водитель автобуса свою вину в ДТП признал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU