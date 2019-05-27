«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
Дети погибли из-за игр со спичками – такова одна из версий Следственного комитета. Пожар произошел в Венгеровском районе, он унес жизни мальчика трех лет, его сестер, которым было два и один годик.
Следствие предполагает, что именно старший из ребятишек играл с огнем.
- По предварительным данным, возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребенком оконной шторы в одной из комнат квартиры, - комментирует СКР.
Очевидцем трагедии был дядя детей, но он сам - еще ребенок. Ему 8 лет, он успел спастись.
«Ее может два часа не быть дома, бросает ребятишек и пошла» - местная жительница охарактеризовала мать погибших детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Семья характеризуется положительно. 24-летний отец в момент пожара находился на работе. 20-летняя мать погибших детей домохозяйка, - сообщает Следственный комитет.
Правоохранители сейчас возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но обвинение пока никому не предъявлено.
Прокуратура Новосибирской области акцентирует внимание на еще одной детали: во время трагедии в доме топилась печь. Также прокуратура уточняет, что мать, по предварительным данным, отлучилась за продуктами.
«Такое может произойти в любой семье» - трагедию в Венгеровском районе прокомментировали слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Власти оказывают семье погибших детей финансовую, медицинскую и психологическую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU