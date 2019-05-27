2019-05-27T12:52:11+03:00
Происшествия

«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка

Трагедия в Венгеровском районе унесла жизни детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и уже есть версии
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Матери в момент трагедии не было дома.Матери в момент трагедии не было дома.Фото: СОЦСЕТИ
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Дети погибли из-за игр со спичками – такова одна из версий Следственного комитета. Пожар произошел в Венгеровском районе, он унес жизни мальчика трех лет, его сестер, которым было два и один годик.

Следствие предполагает, что именно старший из ребятишек играл с огнем.

- По предварительным данным, возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребенком оконной шторы в одной из комнат квартиры, - комментирует СКР.

Очевидцем трагедии был дядя детей, но он сам - еще ребенок. Ему 8 лет, он успел спастись.

«Ее может два часа не быть дома, бросает ребятишек и пошла» - местная жительница охарактеризовала мать погибших детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Семья характеризуется положительно. 24-летний отец в момент пожара находился на работе. 20-летняя мать погибших детей домохозяйка, - сообщает Следственный комитет.

Правоохранители сейчас возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но обвинение пока никому не предъявлено.

Прокуратура Новосибирской области акцентирует внимание на еще одной детали: во время трагедии в доме топилась печь. Также прокуратура уточняет, что мать, по предварительным данным, отлучилась за продуктами.

«Такое может произойти в любой семье» - трагедию в Венгеровском районе прокомментировали слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Власти оказывают семье погибших детей финансовую, медицинскую и психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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