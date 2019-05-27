«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-27T09:10:24+03:00

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ЧП произошло в понедельник, 27 мая в одном из супермаркетов города. Из-за задымления из здания эвакуировались 27 человек.

— В доме на улице Учительской,66 в супермаркете «Светофор» появилось задымление. Пожарные выехали на место в 11:16 и были на месте уже через пять минут. До приезда пожарных из здания эвакуировались 27 человек: посетители и персонал магазина. Потушить пожар удалось в 11:38, полная ликвидация горения в 12:33, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что горели коробки с мусором рядом с супермаркетом, также огонь частично повредил внешнюю отделку здания.

— В пожаре никто не пострадал. Подробности возгорания выясняются, — добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU