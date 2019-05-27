2019-05-27T09:10:24+03:00
Происшествия

«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек

Пожар случился сегодня днем в Калининском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пожар случился из-за коробок с мусором возле супермаркета.Пожар случился из-за коробок с мусором возле супермаркета.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

ЧП произошло в понедельник, 27 мая в одном из супермаркетов города. Из-за задымления из здания эвакуировались 27 человек.

— В доме на улице Учительской,66 в супермаркете «Светофор» появилось задымление. Пожарные выехали на место в 11:16 и были на месте уже через пять минут. До приезда пожарных из здания эвакуировались 27 человек: посетители и персонал магазина. Потушить пожар удалось в 11:38, полная ликвидация горения в 12:33, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что горели коробки с мусором рядом с супермаркетом, также огонь частично повредил внешнюю отделку здания.

— В пожаре никто не пострадал. Подробности возгорания выясняются, — добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка