Синий или зеленый? Цвет птички с длинным клювом вызвал споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-27T08:36:18+03:00

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В Новосибирск из Кемерово привезли очень красивую птичку с необыкновенным оперением — зимородка.

— Крошечная пташка размером с небольшой степлер приехала к нам из Кемерово. Зимородки невероятно сложны в выхаживании и лечении из-за их быстрого метаболизма, хрупкого здоровья и специфических особенностей питания. Значительную часть рациона этой птахи составляет мелкая рыба, которая вылавливается и употребляется максимально свежей. Попадая к человеку, зимородки, в большинстве, отказываются от добровольного принятия пищи, и человек вынужден кормить их принудительно, что значительно затрудняет процесс выхаживания. Многие птицы погибают на первые-вторые сутки после попадания к людям, в том числе, от стресса, — рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРПХ НСО).

Зимородок, вероятнее всего, оказался жертвой города и получил черепно-мозговую травму, залетев в жилой массив.

В центре отметили, что птичке очень повезло попасть в руки людей, которые незамедлительно обратились в Центр реабилитации и, в соответствии с рекомендациями, грамотно оказали птице первую помощь до передачи специалистам. Более того, они контролировали вес птички, что чрезвычайно важно при работе с такими маленькими пациентами. А после — нашли машину и оперативную привезли зимородка в Новосибирск, передав с ним лекарства и корм.

— Сейчас он находится у волонтера, птичка пока плохо летает, у него нарушена координация, но буквально через пару дней он восстановится и будет отпущен на волю, уже у нас, в Новосибирске, — добавила координатор ЦРПХ Алиса Богомолова.

У птички черепно-мозговая травма, которую он получил в городе. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU