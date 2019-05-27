В доме топилась печь: в прокуратуре прокомментировали причины пожара, на котором погибли трое детей

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-27T07:51:34+03:00

В момент возгорания в доме топилась печь. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Страшная трагедия произошла в воскресенье, 26 мая в селе Новосибирской области, где погибли трое детей

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Прокуратура Венгеровского района проводит проверку в связи с пожаром, в котором погибли маленькие дети, пока родителей не было дома.

— В пожаре, который вспыхнул вчера вечером в двухквартирном доме по улице Школьная в селе Вторая Петропавловка погибли трое малолетних детей: 3-летний мальчик, 2-летняя и годовалая девочки. Известно, что дети проживали в доме с родителями, но в момент пожара взрослых дома не было: отец работал, а мама отлучилась за продуктами, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

«Ее может два часа не быть дома, бросает ребятишек и пошла» - местная жительница охарактеризовала мать погибших детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Предварительно установлено, что возгорание произошло в зале дома, где имелся электросчетчик, электропроводка. В момент, когда в доме начался пожар, на кухне топилась печь.

— Сейчас следователь регионального следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура района проводит проверку, после которой будет дана оценка законности действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

«Такое может произойти в любой семье» - трагедию в Венгеровском районе прокомментировали слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU