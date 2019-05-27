«Было два — стало три»: новосибирские волонтеры подсадили в гнездо к совам найденыша

СЕГОДНЯ 06:41 2019-05-27T06:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские волонтеры из полевого экологического центра «Дом совы» ведут работу с приемными детьми — маленькими совами, которые выпали из своего гнезда и попали к ним.

— В минувшие выходные в долине реки Издревая, была проведена операция по подселению птенца длиннохвостой неясыти в гнездо к совам. Птенец, которого назвали — ПухМех, выпал из гнезда, его нашли и передали волонтерам Центр реабилитации диких животных. Поскольку гнездо из которого он выпал, было нестабильное, обратно его возвращать не было смысла, поэтому его докормили до возраста, когда можно подсадить к его сородичам, чтобы дальше его воспитали совы. Они же научат его охотиться, да и просто выживать в лесу. А мы как раз работаем с совами, следим за популяцией птенцов, делаем им искусственные гнезда из деревянных ящиков, — рассказал «КП» — Новосибирск» координатор центра «Дом совы» Алексей Маслов.

Гнездо было сделано волонтерами из досок. Фото: vk.com/sovy_dom.

Он отметил, что пока родителей нет, в такой ящик, где уже живут неясыти с потомством, можно подсадить и найденыша.

— Мы постоянно следим за этими «гнездами». Обычно, когда так делают — подсаживают 2приемыша», оставляют совам «подарочек»: что-нибудь из еды, чтобы им полегче было, а дальше они уже выкармливают его как родного, — добавил Алексей.

Он уверен, что приемная семья длиннохвостых неясытей не бросит птенца и будет его растить как своего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711120" frameborder="0"></iframe> Новосибирские волонтеры подсадили в гнездо к совам наденыша.

ИСТОЧНИК KP.RU