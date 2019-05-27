«Полностью доверяет»: терпеливая белочка позабавила соцсети реакцией на маникюр
Белочка Соня — настоящая звезда «Инстаграма» благодаря своей хозяйке — сибирячке Елене Ермаковой. Три года назад женщина взяла бельчонка к себе в квартиру в Академгородке.
Елена постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы, а в своем последнем ролике она показала, как приводит в порядок коготочки белочки. При этом сама Соня поразила всех своей покорностью и покладистостью во время такой малоприятной для животных процедуры.
В комментариях к видео подписчики не скупятся на комплименты Соне, отдавая должное ангельскому терпению зверька.
— Эта «дама» понимает, что коготки стригут. Ну просто лапушка!
— Ух, прямо целый спа.
— Терпеливая Соня.
— Такое чувство, что вы ей перед стрижкой сказали, будешь вертеться — пальцы отрежу, лежит не шевелиться. К примеру моя кошка не дается ей ничего стричь, пару когтей еще можно, а потом вырывается и убегает.
— Как спокойно она лежит! Мопс орет словно его убивают, втроем держим.
— Какая смирная малышка, у меня кошка шипит во время стрижки когтей, терпеть не может этот процесс.
— Она вам полностью доверяет.
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 8,5 тысяч подписчиков.
Терпеливая белочка позабавила соцсети реакцией на маникюр.
ИСТОЧНИК KP.RU