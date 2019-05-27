2019-05-27T11:21:30+03:00
Дом. Семья

«Полностью доверяет»: терпеливая белочка позабавила соцсети реакцией на маникюр

Пользователи соцсетей признали, что белочка ведет себя намного покладистее, чем собаки и кошки во время стрижки коготков
Надежда ЯРКОВА
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Соня покорила сердца подписчиков своим терпением во время маникюрной процедуры. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.Соня покорила сердца подписчиков своим терпением во время маникюрной процедуры. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.
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Белочка Соня — настоящая звезда «Инстаграма» благодаря своей хозяйке — сибирячке Елене Ермаковой. Три года назад женщина взяла бельчонка к себе в квартиру в Академгородке.

Елена постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы, а в своем последнем ролике она показала, как приводит в порядок коготочки белочки. При этом сама Соня поразила всех своей покорностью и покладистостью во время такой малоприятной для животных процедуры.

В комментариях к видео подписчики не скупятся на комплименты Соне, отдавая должное ангельскому терпению зверька.

— Эта «дама» понимает, что коготки стригут. Ну просто лапушка!

— Ух, прямо целый спа.

— Терпеливая Соня.

— Такое чувство, что вы ей перед стрижкой сказали, будешь вертеться — пальцы отрежу, лежит не шевелиться. К примеру моя кошка не дается ей ничего стричь, пару когтей еще можно, а потом вырывается и убегает.

— Как спокойно она лежит! Мопс орет словно его убивают, втроем держим.

— Какая смирная малышка, у меня кошка шипит во время стрижки когтей, терпеть не может этот процесс.

— Она вам полностью доверяет.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 8,5 тысяч подписчиков.

Терпеливая белочка позабавила соцсети реакцией на маникюр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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