Погода на день в Новосибирске: 27 мая будет плюс 17 градусов

СЕГОДНЯ 03:17 2019-05-27T03:17:08+03:00

Сегодня в городе будет тепло, но ветрено. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 17 градусов, возможен порывистый ветер, осадков не ожидается.

— В понедельник, 27 мая в Новосибирске ожидается Переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 15-17 градусов, к ночи похолодает до плюс 3-5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 15-20 градусов, ночная около плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. Такая погода ожидается в течение всей новой недели, в отдельные дни будут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU