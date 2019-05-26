2019-05-26T19:24:00+03:00
Происшествия

Трое маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области

Трагедия случилась в Венгеровском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожар вспыхнул в Венгеровском районе. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожар вспыхнул в Венгеровском районе. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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В воскресенье, 26 мая, страшный пожар произошел в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района: там в огне погибли трое маленьких детей.

- Одному ребенку было 8 месяцев, другим - 2 и 3 года, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Причины пожара устанавливаются.

На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Виновны грозит четыре года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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