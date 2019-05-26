«Зато не жарко»: видео, как сибиряки едут в маршрутке с открытой дверью, возмутило соцсети
В воскресенье, 26 мая, в группе новосибирской службы эвакуации появилось видео, как пассажиры едут в маршрутке с открытой дверью. Как уверяют очевидцы, речь идет о маршрутке №317 «Метро «Студенческая» - Садовая».
Видео, как сибиряки едут в маршрутке с открытой дверью, возмутило соцсети.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
- Дверь сломалась, не закрывается. Насколько я понимаю, водитель должен в данном случае вызвать другую машину, так как передвижение с открытой дверью нарушает правила перевозки пассажиров и технику безопасности, - возмущается один из пассажиров.
Мнение пользователи соцсетей об этом видео разделились:
- Жалуется тот, кому как всегда дует, - шутят одни.
- Зато не жарко, - согласны с ними другие.
- Если двери автоматические, то, как не крути, водитель должен об этом позаботиться, - считают третьи.
- Считай, весь транспорт отдали коммерсантам, так что ничего удивительного, - пишут четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU