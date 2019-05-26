2019-05-26T17:53:33+03:00
Дом. Семья

«Собаки ему лапу прокусили»: сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке

Сейчас животное повезут в ветеринарную клинику, чтобы его осмотрели врачи
Татьяна СОЛОВОВА
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Марсик уже снова в вольере: у него сломана лапа и много клещей. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.Марсик уже снова в вольере: у него сломана лапа и много клещей. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.
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Почти двое суток Алена Мезенцева, хозяйка сбежавшего черного лиса, прочесывала город в поисках своего питомца и постила объявления с призывом о помощи в соцсетях. Оказалось, что 24 мая Марсик умудрился прогрызть сетку-рабицу и выбраться из вольера. К счастью, все позади: беглеца удалось найти.

Сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке.

- Увидела его одна пара: поймали нашего беглеца в ограде , - рассказывает Алена. – Они мне позвонили и сказали, где Марсик.

Марсик - ручной лис, охотиться не умеет. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

Марсик - ручной лис, охотиться не умеет. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

Пока лис не был у своей хозяйки, животному на улице досталось:

- Марсик весь потрепанный: у него сломана задняя лапа, - говорит сибирячка. – А еще клещей на нем очень много.

Чтобы прооперировать лапу и провести все необходимое лечение, нужно около 15 тысяч рублей. Если вы готовы помочь, то всю информацию можно уточнить у Алены по тел. 8-953-861-28-82.

Марсик умудрился прогрызть сетку в вольере. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

Марсик умудрился прогрызть сетку в вольере. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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