«Собаки ему лапу прокусили»: сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке

26 Май 11:35 2019-05-26T17:53:33+03:00

Марсик уже снова в вольере: у него сломана лапа и много клещей. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

Сейчас животное повезут в ветеринарную клинику, чтобы его осмотрели врачи

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Почти двое суток Алена Мезенцева, хозяйка сбежавшего черного лиса, прочесывала город в поисках своего питомца и постила объявления с призывом о помощи в соцсетях. Оказалось, что 24 мая Марсик умудрился прогрызть сетку-рабицу и выбраться из вольера. К счастью, все позади: беглеца удалось найти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711046" frameborder="0"></iframe> Сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке.

- Увидела его одна пара: поймали нашего беглеца в ограде , - рассказывает Алена. – Они мне позвонили и сказали, где Марсик.

Марсик - ручной лис, охотиться не умеет. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

Пока лис не был у своей хозяйки, животному на улице досталось:

- Марсик весь потрепанный: у него сломана задняя лапа, - говорит сибирячка. – А еще клещей на нем очень много.

Чтобы прооперировать лапу и провести все необходимое лечение, нужно около 15 тысяч рублей. Если вы готовы помочь, то всю информацию можно уточнить у Алены по тел. 8-953-861-28-82.

Марсик умудрился прогрызть сетку в вольере. Фото: Алена МЕЗЕНЦЕВА.

ИСТОЧНИК KP.RU