В честь Кирилла и Мефодия перекрыли центр: по Новосибирску прошел крестный ход

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-26T10:42:30+03:00

Крестный ход начался от Вознесенского собора и закончился у собора во имя Александра Невского Фото: Даба ДАБАЕВ

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Хотя официально День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая, традиционный крестный ход, посвященный празднику, в Новосибирске состоялся на два дня позже – в воскресенье, 26 мая. Тысячи сибиряков прошли от Вознесенского кафедрального собора до собора во имя Александра Невского. И не испортил горожанам настроение даже начавшийся дождь.

В шествии участвовали и взрослые, и дети.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

- В молитвенном шествии участвовали священнослужители новосибирской епархии, певчие и прихожане, преподаватели и воспитанники приходских школ и гимназий, - рассказали в новосибирской епархии русской православной церкви. - Во время шествия участники сделали остановку у Никольской часовни на Красном проспекте, где отслужили молебен.

Начавшийся дождь не испортил сибирякам настроения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

Чтобы обеспечить безопасность участников во время шествия, в центре города было перекрыто движение.

Кстати, в прошлом году крестный ход тоже собрал немало участников: присоединились к шествию 15 тысяч человек.

Колокольная звонница - один из важных атрибутов шествия.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU