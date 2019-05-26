«Круто, но почему без лифчиков танцевали?»: ролик с тверком сибирячек посмотрели более миллиона человек
Новосибирская танцовщица Елена Яткина не стесняется показывать свои формы, и охотно вместе с ученицами демонстрирует их в своих роликах. Вот и в видео на песню SEAN SAHAND «BUMPAH» девушки танцуют в коротких топах, под которыми нет нижнего белья.
Тверк сибирячек , танцующих без лифчиков, вызвал споры в соцсетях.
Собственно, это и вызвало споры в соцсетях, которые не утихают до сих пор.
- Круто, девчонки, молодцы, только почему без лифчиков танцевали? Неудобно? Или специально забыли надеть, - интересуются одни.
- Срамота! – пишут другие/
- Вызвали обсуждение во всем мире, не каждый сможет, - считают третьи.
Тем не менее, ролик набрал более 1,1 миллиона просмотров. И cама Елена Яткина к критике в комментариях относится с юмором:
- Вообще зависть - плохое чувство, что я могу сказать, - говорит танцовщица.- Человек высказал свое мнение - экспертное, судя по всему, раз он знает, какая одежда подходит для тверка.
ИСТОЧНИК KP.RU