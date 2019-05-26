2019-05-26T09:05:52+03:00
Общество

«Круто, но почему без лифчиков танцевали?»: ролик с тверком сибирячек посмотрели более миллиона человек

Откровенный танец девушек вызвал настоящие споры в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Елена и ее ученицы осмелились станцевать без лифчиков. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена и ее ученицы осмелились станцевать без лифчиков. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица Елена Яткина не стесняется показывать свои формы, и охотно вместе с ученицами демонстрирует их в своих роликах. Вот и в видео на песню SEAN SAHAND «BUMPAH» девушки танцуют в коротких топах, под которыми нет нижнего белья.

Тверк сибирячек , танцующих без лифчиков, вызвал споры в соцсетях.

Собственно, это и вызвало споры в соцсетях, которые не утихают до сих пор.

- Круто, девчонки, молодцы, только почему без лифчиков танцевали? Неудобно? Или специально забыли надеть, - интересуются одни.

- Срамота! – пишут другие/

- Вызвали обсуждение во всем мире, не каждый сможет, - считают третьи.

Тем не менее, ролик набрал более 1,1 миллиона просмотров. И cама Елена Яткина к критике в комментариях относится с юмором:

- Вообще зависть - плохое чувство, что я могу сказать, - говорит танцовщица.- Человек высказал свое мнение - экспертное, судя по всему, раз он знает, какая одежда подходит для тверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Собаки ему лапу прокусили»: сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке
В честь Кирилла и Мефодия перекрыли центр: по Новосибирску прошел крестный ход
Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: погибла девушка-водитель
«Хозяюшка растет»: белочка Соня решила утеплить свой домик перед отключением горячей воды
Погода на день в Новосибирске: 26 мая будет плюс 13 градусов
«Обычно я правильно ударяю»: новосибирский депутат был потрясен, узнав, как правильно произносится слово «придомовый»
В Новосибирске открылся портал в прошлое: парк заполонили богатыри с копьями и луками
«Помогите поймать моего мальчишку, он прогрыз сетку-рабицу и сбежал»: зоозащитница ищет своего любимца
«Я это сделал!» Новосибирский спасатель поднялся на 26 этаж за 2 минуты 42 секунды
В Искитиме будет легче дышать
Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже
Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку
Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция
«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»
«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой
Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт
Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер
И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»
«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят
«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!
«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв
Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд
«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку
Tele2 предлагает читать рэп в чатах