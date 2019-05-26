Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: погибла девушка-водитель

СЕГОДНЯ 07:09 2019-05-26T07:09:30+03:00

Девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте аварии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Еще двое человек, в том числе и маленький ребенок, пострадали

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В субботу, 25 мая, серьезная авария произошла в Чистоозерном районе Новосибирской области: там иномарка слетела с дороги в кювет.

- За рулем «Toyota Vista» была 28-летняя девушка: она ехала в сторону села Елизаветинка, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной версии, сибирячка не справилась с управлением, из-за чего легковушку занесло на дороге.

- Иномарку выбросило в кювет, - описывают детали произошедшей аварии в полиции. – От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте аварии.

Пострадали и двое ее пассажиров: женщину 1965 года рождения и ребенка 2015 года рождения доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Сотрудникам ГИБДД теперь предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU