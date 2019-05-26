2019-05-26T07:09:30+03:00
Происшествия

Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: погибла девушка-водитель

Еще двое человек, в том числе и маленький ребенок, пострадали
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте аварии.Девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте аварии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 25 мая, серьезная авария произошла в Чистоозерном районе Новосибирской области: там иномарка слетела с дороги в кювет.

- За рулем «Toyota Vista» была 28-летняя девушка: она ехала в сторону села Елизаветинка, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной версии, сибирячка не справилась с управлением, из-за чего легковушку занесло на дороге.

- Иномарку выбросило в кювет, - описывают детали произошедшей аварии в полиции. – От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте аварии.

Пострадали и двое ее пассажиров: женщину 1965 года рождения и ребенка 2015 года рождения доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Сотрудникам ГИБДД теперь предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Собаки ему лапу прокусили»: сбежавшего черного лиса вернули его хозяйке
В честь Кирилла и Мефодия перекрыли центр: по Новосибирску прошел крестный ход
«Круто, но почему без лифчиков танцевали?»: ролик с тверком сибирячек посмотрели более миллиона человек
«Хозяюшка растет»: белочка Соня решила утеплить свой домик перед отключением горячей воды
Погода на день в Новосибирске: 26 мая будет плюс 13 градусов
«Обычно я правильно ударяю»: новосибирский депутат был потрясен, узнав, как правильно произносится слово «придомовый»
В Новосибирске открылся портал в прошлое: парк заполонили богатыри с копьями и луками
«Помогите поймать моего мальчишку, он прогрыз сетку-рабицу и сбежал»: зоозащитница ищет своего любимца
«Я это сделал!» Новосибирский спасатель поднялся на 26 этаж за 2 минуты 42 секунды
В Искитиме будет легче дышать
Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже
Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку
Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция
«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»
«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой
Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт
Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер
И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»
«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят
«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!
«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв
Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд
«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку
Tele2 предлагает читать рэп в чатах