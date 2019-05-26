Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: погибла девушка-водитель
В субботу, 25 мая, серьезная авария произошла в Чистоозерном районе Новосибирской области: там иномарка слетела с дороги в кювет.
- За рулем «Toyota Vista» была 28-летняя девушка: она ехала в сторону села Елизаветинка, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительной версии, сибирячка не справилась с управлением, из-за чего легковушку занесло на дороге.
- Иномарку выбросило в кювет, - описывают детали произошедшей аварии в полиции. – От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте аварии.
Пострадали и двое ее пассажиров: женщину 1965 года рождения и ребенка 2015 года рождения доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Сотрудникам ГИБДД теперь предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU